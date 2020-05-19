فيديو.. هكذا تجرى عمليات نقل المرضى بالطائرات من داخل وخارج المملكة

سخّرت وزارة الدفاع (ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة) طائرات الإخلاء الطبي الجوي لمساندة جهود وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا (covid-19) وكشف الحساب الرسمي للتواصل الحكومي على موقع «تويتر» كيف يتم نقل المرضى بالطائرات داخل وخارج المملكة، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

طريقة نقل المرضى داخل المملكة

وقال مشرف مركز الاتصالات الطبية، عبدالرحمن العتيبي: «نستقبل هنا تقارير المرضى ويتم عرضها على أطباء الإخلاء للتأكد من حالة المريض وحاجته وإمكانية نقله.. يتم التنسيق مع قائد الجناح والعمليات لتحديد نوع الطائرة التي يحتاجها المريض، ثم يتم جدولة المريض واستدعاء الطاقم الطبي كامل.. ومع فريق الطيارين والطاقم الطبي، تطلع الرحلة وتجيب المريض بإذن الله».

Advertisements

جسر جوي بين السعودية وأمريكا لنقل المرضى

وأوضح مسؤول الرحلات الدولية، أحمد الشنيفي: «الفترة السابقة في ظل جائحة كورونا خلال 11 يومًا تقريبًا تم نقل 14 مريضًا من الولايات المتحدة الأمريكية.. عملنا جسر جوي بين أمريكا والسعودية في نقطة التقاء في أيرلندا، بحيث أنها تسهل عملية نقل المريض إلى السعودية وبأسرع وقت ممكن.. الحمدلله نجحت الخطة وتم إخلاؤهم».

ويقوم أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الطبية للقوات المسلحة يقوم سنويًا بنقل أكثر من 2500 مريض بما يزيد عن 1600 رحلة نقل للمرضى والأعضاء من داخل وخارج المملكة.

اقرأ أيضًا: