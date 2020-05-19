«الدفاع المدني»: حالة اضطرارية لتطبيق العقوبة على أصحاب المنشآت المخالفة

قال مدير الإدارة الهندسية لسلامة المنشآت بالدفاع المدني العقيد سعد البشري، إننا لا نضطر لتوقيع المخالفات المتعلقة باشتراطات سلامة المنشآت، إلَّا بعد استنفاد سبل إقناع أصحابها بتطبيق وتوفير متطلبات الحماية.

وأضاف «البشري» لـ«الإخبارية»، إن الاشتراطات المتعلقة بالمنشآت التي تعمل أوقات منع التجول تختلف من منشأة لأخرى، مؤكدًا أننا في ظرف يملي على الجميع التكاتف، سواء بالمنشآت الحكومية أو الخاصة أو أصحاب التجارة، وذلك بالالتزام والوعي بوجود متطلبات السلامة والحماية من الحريق، حرصًا على أرواحهم وممتلكاتهم؛ لكون تلك المتطلبات أساسية وليست مجرد شيء إضافي، منوهًا بأنه يتم تطبيق لائحة الغرامات بحق المخالفين وتطبيق الإجراءات النظامية بشأنهم.

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