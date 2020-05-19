السعودية اليوم / لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع التوطين في قطاع الإيواء والسياحة بالمنطقة



نجران 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران اليوم ، عددًا من الجولات التفتيشية على نشاط الإيواء والسياحة بالمنطقة ، استمراراً للجولات المكثفة التي تقوم فيها اللجنة بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران، عبدالله الدوسري، أن زيارات اللجنة تأتي استكمالا للجهود المبذولة من جميع القطاعات المعنية في المنطقة لمواجهة جائحة

وأوضح أن اللجنة قامت بزيارة 51 منشأة في نشاط الإيواء والسياحة بالمنطقة ، تنوعت ما بين فنادق وشقق مفروشة ، بلغت نسبة التوطين في الاستقبال والحراسات الأمنية في النشاط 100% ، وفي باقي أقسام النشاط 45% ، وعدد العاملين فيها من السعوديين 141 موظفاً سعودياً منهم 10 موظفات ، فيما بلغ اجمالي الوافدين العاملين في القطاع 172 وافداً من مختلف الجنسيات، وحصر 8 وظائف ، جاري تجهيزها لشغلها بالسعوديين، مؤكداً على التوطين التدريجي في النشاط للمهن القيادية والإدارية على ثلاث مراحل بنسب متفاوتة.

وأشار إلى أن اللجنة قامت بتوضيح توجهات الوزارة خلال الفترة وأهم القرارات المتخذة من قبلها والتسهيلات المقدمة لأصحاب الأعمال والعاملين في النشاط للمساعدة في تخفيف الأضرار الناتجة عن جائحة كورونا في سوق العمل في المنطقة ، وطرق الاستفادة منها ، والمحافظة على العاملين السعوديين في النشاط ، مؤكداً أن اللجنة تقوم بمتابعة أعمالها على مدار اليوم لمراقبة جميع الأنشطة الموطنة ، منعاً من استغلال ضعاف النفوس لها.

// انتهى //

20:36ت م

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نجران 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران اليوم ، عددًا من الجولات التفتيشية على نشاط الإيواء والسياحة بالمنطقة ، استمراراً للجولات المكثفة التي تقوم فيها اللجنة بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين.وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران، عبدالله الدوسري، أن زيارات اللجنة تأتي استكمالا للجهود المبذولة من جميع القطاعات المعنية في المنطقة لمواجهة جائحة كورونا ،تنفيذا لتوجيهات لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران رئيس اللجنة العليا للتوطين في المنطقة ، وسمو نائبه.وأوضح أن اللجنة قامت بزيارة 51 منشأة في نشاط الإيواء والسياحة بالمنطقة ، تنوعت ما بين فنادق وشقق مفروشة ، بلغت نسبة التوطين في الاستقبال والحراسات الأمنية في النشاط 100% ، وفي باقي أقسام النشاط 45% ، وعدد العاملين فيها من السعوديين 141 موظفاً سعودياً منهم 10 موظفات ، فيما بلغ اجمالي الوافدين العاملين في القطاع 172 وافداً من مختلف الجنسيات، وحصر 8 وظائف ، جاري تجهيزها لشغلها بالسعوديين، مؤكداً على التوطين التدريجي في النشاط للمهن القيادية والإدارية على ثلاث مراحل بنسب متفاوتة.وأشار إلى أن اللجنة قامت بتوضيح توجهات الوزارة خلال الفترة وأهم القرارات المتخذة من قبلها والتسهيلات المقدمة لأصحاب الأعمال والعاملين في النشاط للمساعدة في تخفيف الأضرار الناتجة عن جائحة كورونا في سوق العمل في المنطقة ، وطرق الاستفادة منها ، والمحافظة على العاملين السعوديين في النشاط ، مؤكداً أن اللجنة تقوم بمتابعة أعمالها على مدار اليوم لمراقبة جميع الأنشطة الموطنة ، منعاً من استغلال ضعاف النفوس لها.// انتهى //20:36ت م0166

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.