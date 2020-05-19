السعودية اليوم / الصحة الجزائرية تسجل 6 وفيات و 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد



الجزائر 26 رمضان 1441 هجري الموافق 19 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، عن تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد الناطق باسم لجنة رصد مستجدات وباء " كوفيد - 19 " بالجزائر، جمال فورار في لقاء إعلامي يومي ، بأنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 561 وفاة، مشيراً إلى تسجيل 121 حالة شفاء جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3746 .

// انتهى //

20:35ت م

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الجزائر 26 رمضان 1441 هجري الموافق 19 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، عن تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 7377 حالة.وأفاد الناطق باسم لجنة رصد مستجدات وباء " كوفيد - 19 " بالجزائر، جمال فورار في لقاء إعلامي يومي ، بأنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 561 وفاة، مشيراً إلى تسجيل 121 حالة شفاء جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3746 .// انتهى //20:35ت م0164

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