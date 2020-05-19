السعودية اليوم / إيقاف 38 شخصًا بين مهربين ومهاجرين وتدمير قنابل تقليدية الصنع بالجزائر



الجزائر 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

أوقفت وحدات من الجيش وحرس السواحل الجزائرية 38 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين بعدد من المدن .

وأفاد وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن وحداتها بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام أوقفت - في عمليات متفرقة- 11 مهربًا، وضبطت ثلاث شاحنات، وتسع مركبات رباعية الدفع، وكمية كبيرة من المواد الغذائية، ومعدات التنقيب عن الذهب .

وأضاف البيان أن حرس السواحل بوهران وتمنراست أوقف -في عمليات متفرقة- 27 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 10 مهاجرين كانوا وسط البحر وهم في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .

وأشارت المصادر نفسها إلى أن وحدات من الجيش دمرت أربع قنابل تقليدية الصنع بعد كشفها بمنطقة بئر العاتر بمحافظة تبسة جنوب شرق الجزائر.

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20:14ت م

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