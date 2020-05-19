السعودية اليوم / "واس" ترصد جهود رجال الأمن الميدانية لتطبيق أمر منع التجول بمحافظة طريف



طريف 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

يواصل رجال الأمن بمحافظة طريف جهودهم في الوقوف على تطبيق أمر منع التجول في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار

ورصدت "واس" خلال جولتها الميدانية قبيل الإفطار ، الجهود التي يبذلها رجال الأمن في قطاعات أمنية مختلفة وهم يؤدون أعمالهم في الشوارع العامة والميادين ومداخل المحافظة وسط التزام الأهالي بأمر منع التجول استشعاراً للمسؤولية المجتمعية بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.

// انتهى //

20:06ت م

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طريف 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسيواصل رجال الأمن بمحافظة طريف جهودهم في الوقوف على تطبيق أمر منع التجول في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وحرصاً على صحة المواطن والمقيم.ورصدت "واس" خلال جولتها الميدانية قبيل الإفطار ، الجهود التي يبذلها رجال الأمن في قطاعات أمنية مختلفة وهم يؤدون أعمالهم في الشوارع العامة والميادين ومداخل المحافظة وسط التزام الأهالي بأمر منع التجول استشعاراً للمسؤولية المجتمعية بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.// انتهى //20:06ت م0157

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