السعودية اليوم / تنفيذ 2310 جولات رقابية على الأسواق والمحلات التجارية بالأسياح خلال رمضان



الاسياح 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

كثفت بلدية محافظة الأسياح الجولات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية وأعمال الإصحاح البيئي وتنفيذ خطط احترازية لمراكز التسوق للمحافظة على السلامة العامة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الأسياح الدكتور عبدالمحسن بن يوسف العمار أن البلدية حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين تعمل على تسخير كافة جهودها على ضرورة التزام أصحاب المنشآت والعاملين بها بالتعليمات والاشتراطات لسلامة الجميع ، مبيناً أن عدد الجولات الرقابية منذ بداية شهر رمضان بلغت 2310 جولات حتى يوم أمس نتج عنها إشعار ومخالفة أكثر 255 مخالفة ومصادرة 81 كجم من المواد الغير صالحة . وذلك لاتخاذ كافة إجراءات السلامة الصحية ومحاسبة المخالفين لتعزيز الجهود الوقائية و الاحترازية و للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

كما تواصل البلدية بشكل يومي تكثيف جولات الإصحاح البيئي خلال شهر رمضان المبارك حيث بلغ عدد الجولات 5112 جولة وذلك في تنظيف وتطهير وتعقيم المناطق الحيوية بالمحافظة وجميع المراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية بالإضافة وبشكل يومي تطهير وتعقيم أسواق الماشية بالمحافظة.

// انتهى //

19:19ت م

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