

المدينة المنورة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

استحدثت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، سوقاً مؤقتا للخضار والفاكهة للبيع المفرد، في حي الخالدية.

وسيُسهم السوق المؤقت الجديد في تخفيف الزحام على السوق المركزي، وسيخدم الأهالي في الأحياء الواقعة بجواره، الأمر الذي يُتيح تقديم خيارات متعددة للتسوق، ويرفع معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضروات والفواكه في ظل وفرة مخزون المنتجات الغذائية بمنطقة المدينة المنورة.

// انتهى //

19:18ت م

0146





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سوق مؤقت للفاكهة والخضار في حي الخالدية بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.