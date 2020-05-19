شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء وفنانون ومبتكرون يجددون البيعة لولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

-الدكتور عبد الظاهر الساعاتي:رجل التغيير للأفضل دوماً

- الفارسة أروى مطبقاني :سمح لنا بممارسة الرياضات التى نحبها ونشارك في البطولات

-الفنان عبد المجيد الرهيدي : الرجل القوي المؤمن المخلص في عملة والمربك للعدو

-المصممةروان الصحصاح : ساهم في تعزيز مكانة المرأة السعودية

في الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد وبمناسبة هذه الذكرى يجدد أطباء وفنانون ومبتكرون البيعة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع.

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يث قال الدكتور عبد الظاهر الساعاتي لـ "اليوم": سيدى الأمير محمد بن سلمان رجل التغير للافضل دوما ، أجدد له البيعة على الولاء والسمع والطاعة.

فيما قالت الفارسة أروى مطبقاني: نشكر ولي العهد لانه سمح لنا بممارسة الرياضات التى نحبها ونشارك في البطولات اجدد البيعه على السمع والولاء والطاعة لسيدي ولي العهد .

أما الفنان عبدالمجيد الرهيدي فقال: سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الرجل القوي المؤمن المخلص في عملة والمربك للعدو، نجدد البيعة له على السمع والطاعة.

وتقول المصممة روان الصحصاح: شكرا سيدي ولي العهد لانك ساهمت في تعزيز مكانة المرأة السعودية.. نجدد البيعة على الولاء والطاعة

امام المصممة اميمة عزوز فتقول: إنجازات عظيمة ونقلة جبارة تحققت في المملكة.. نجدد البيعة على الولاء والسمع والطاعة.