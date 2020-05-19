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أطباء وفنانون ومبتكرون يجددون البيعة لولي العهد

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شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء وفنانون ومبتكرون يجددون البيعة لولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

-الدكتور عبد الظاهر الساعاتي:رجل التغيير للأفضل دوماً

- الفارسة أروى مطبقاني :سمح لنا بممارسة الرياضات التى نحبها ونشارك في البطولات

-الفنان عبد المجيد الرهيدي : الرجل القوي المؤمن المخلص في عملة والمربك للعدو

-المصممةروان الصحصاح : ساهم في تعزيز مكانة المرأة

في الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد وبمناسبة هذه الذكرى يجدد أطباء وفنانون ومبتكرون البيعة لصاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع.

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يث قال الدكتور عبد الظاهر الساعاتي لـ "اليوم": سيدى الأمير محمد بن سلمان رجل التغير للافضل دوما ، أجدد له البيعة على الولاء والسمع والطاعة.

فيما قالت الفارسة أروى مطبقاني: نشكر ولي العهد لانه سمح لنا بممارسة الرياضات التى نحبها ونشارك في البطولات اجدد البيعه على السمع والولاء والطاعة لسيدي ولي العهد .

أما الفنان عبدالمجيد الرهيدي فقال: سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الرجل القوي المؤمن المخلص في عملة والمربك للعدو، نجدد البيعة له على السمع والطاعة.

وتقول المصممة روان الصحصاح: شكرا سيدي ولي العهد لانك ساهمت في تعزيز مكانة المرأة السعودية.. نجدد البيعة على الولاء والطاعة

امام المصممة اميمة عزوز فتقول: إنجازات عظيمة ونقلة جبارة تحققت في المملكة.. نجدد البيعة على الولاء والسمع والطاعة.

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