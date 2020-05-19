شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث جهود احتواء كورونا مع نظيره البرازيلي والان نبدء بالتفاصيل
وتناول الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها جهود البلدين في احتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
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