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وزير الخارجية يبحث جهود احتواء كورونا مع نظيره البرازيلي

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً ، اليوم، من وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية إرنستو أراوجو.

وتناول الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها جهود البلدين في احتواء تداعيات .

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