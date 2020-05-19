شكرا لقرائتكم خبر عن #ذكرى_بيعة_ولي_العهد_الثالثة.. هاشتاق يتصدر تغريدات تويتر والان نبدء بالتفاصيل

تحل هذه الأيام الذكرى الثالثة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع.

وتصدر هاشتاق #ذكرى_بيعة_ولي_العهد_الثالثة على شبكات التواصل الإحتماعي

وجاءت التغريدات على تويتر كثيرة ومتنوعة من مسؤولين واشخاص كلها على العهد والوفاء تجدد البيعة والولاء.

حيث جاءت تغريدة تقول :“ ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت شعب طموح، معظمه من الشباب هو فخر بلادنا وضمان مستقبلها بعون الله ” ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

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وقالت تغريدة أخرى : "على العهد والوفاء والسمع والطاعة نجدد البيعة والولاء لسمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان "

وغرد آخر : سمو التواضع سمو الفخر ولي العهد الامير محمد بن سلمان إمضي للقمة وعين الله ترعاك..

وكان فى 21 يونيو 2017 قد أصد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع.