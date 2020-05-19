شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 400 عمود وفانوس إنارة جديد بحي الثقبة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

تنفذ أمانة المنطقة الشرقية حاليًا المرحلة الثانية من أعمال إزالة أعمدة الإنارة القديمة بحي الثقبة بمحافظة الخبر وتركيب مكانها أكثر من 400 عمود وفانوس إنارة جديد ، وذلك ضمن أعمال الصيانة التصحيحية ومشاريع التحسينات للارتقاء بأداء شبكة الإنارة.

وأوضحت الأمانة، أن الأعمدة سيتم تركيبها في المنطقة المحصورة ما بين شارع الطائف وشارع مكة ، وما بين شارعي 20 – 25 وكذلك شارعي بدر والعلا والشوارع المتقاطعة معها، وذلك من شارع 20 حتى شارع 5 ، بالإضافة إلى المربع المحصور ما بين شارعي الرياض ومكة , وما بين طريق الملك عبدالله بن عبد العزيز والشارع الرابع.

وأشارت إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار التزام الأمانة بصيانة شبكة الإنارة ، وذلك حفاظاً على سلامة مستخدمي الشوارع من خلال تحسين وتطوير الشبكة ورفع جاهزيتها و حالتها التشغيلية إلى أفضل مستوى وفق أعلى المعايير الفنية، كما أنها ستسهم بشكل فعال في توفير الأمن والأمان لسائقي السيارات وللمشاة ، مبينةً أن إدارة صيانة الإنارة والكهرباء تتابع بشكل حثيث أعمال الصيانة والتحسينات والتطوير لأنظمة الإنارة في الشوارع.