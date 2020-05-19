شكرا لقرائتكم خبر عن "فرجت" تسدد مديونية 728 مستفيداً بأكثر من 63 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

كشف المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، عن سداد مديونية (728) من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة "فُرجت"، حيث بلغت قيمة الديون التي تم سدادها أكثر من 63 مليون ريال.

وأكد أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهاً إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.