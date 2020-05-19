شكرا لقرائتكم خبر عن "فرجت" تسدد مديونية 728 مستفيداً بأكثر من 63 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهاً إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.
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