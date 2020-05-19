محمد بن مسعود - الدمام - 19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 08:02 PM المتحدث الإعلامي: جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة وإحالتهم للنيابة العامة شرطة الرياض تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا جرائم سرقة.. قاربت قيمتها مليون ريال شرطة الرياض تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا جرائم سرقة.. قاربت قيمتها مليون ريال صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على (ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر)، ثبت تورطهم في ارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بسرقة القواطع والكيابل الكهربائية والنحاسية من المباني والمنشآت، والأجهزة الإلكترونية والمعدات، وأقرّوا بارتكاب (4) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، قاربت قيمة المسروقات (مليون ريال)، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، شرطة الرياض تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا جرائم سرقة.. قاربت قيمتها مليون ريال ،

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