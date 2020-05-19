محمد بن مسعود - الدمام - بإشراف عدة جهات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة أعلنت وزارة الحج والعمرة مغادرة معتمري جمهورية نيجيريا على متن رحلة الخطوط السعودية إلى وطنهم. وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: مغادرة معتمري جمهورية نيجيريا على متن رحلة الخطوط السعودية إلى وطنهم بإشراف وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والجوازات والهيئة العامة للطيران المدني وإدارة مطار الملك عبدالعزيز، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة.فيروس كورونا الجديد وزارة الحج والعمرة 19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 08:01 PM بإشراف عدة جهات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة Advertisements "وزارة الحج" تعلن مغادرة معتمري نيجيريا إلى وطنهم "وزارة الحج" تعلن مغادرة معتمري نيجيريا إلى وطنهم أعلنت وزارة الحج والعمرة مغادرة معتمري جمهورية نيجيريا على متن رحلة الخطوط السعودية إلى وطنهم. وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: مغادرة معتمري جمهورية نيجيريا على متن رحلة الخطوط السعودية إلى وطنهم بإشراف وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والجوازات والهيئة العامة للطيران المدني وإدارة مطار الملك عبدالعزيز، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة. الكلمات المفتاحية ، "وزارة الحج" تعلن مغادرة معتمري نيجيريا إلى وطنهم ،

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