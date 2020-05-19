، جدة .. الاعتداء على مراقبي بلدية وصدم دورية للشرطة أثناء إزالة تعديات ،

محمد بن مسعود - الدمام - على أراض للدولة بطريق مكة القديم وسط مطالب الأهالي بمحاسبة المعتدين

تعرض اليوم اثنان من مراقبي بلدية الجنوب التابعة لأمانة محافظة جدة للاعتداء بالضرب من قبل مواطنين أثناء أداء عملهما، كما تعرض رجال أمن من شرطة البلدية للاعتداء وصدم سيارتهم، فيما نُقل مراقبو البلدية للمستشفى؛ أحدهما كسر في أضلاعه، والآخر إصابة في الوجه.

وعلمت "الخليج 365" أن فريقًا من المراقبين يرافقه رجال أمن من بلدية الجنوب قام اليوم بمهمة إزالة اعتداءات على أراض للدولة بطريق مكة القديم، وفوجئ الفريق بأشخاص يحاولون منعهم من أداء مهامهم حاملين العصي والهراوات ويلاحقون الفريق بسياراتهم والاصطدام بهم.

وكان المعتدون قد استغلوا أزمة كورونا والتباعد الحاصل فقاموا بالاعتداء على أراض تملكها الدولة؛ ظناً منهم غياب الرقابة.

الجدير بالذكر أن البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة تعمل يومياً من خلال مراقبيها على رصد التعديات وإزالتها وفقاً للأنظمة وحفظ أملاك الدولة.

فيما طالب مواطنون تقديم هؤلاء المعتدين للعدالة ليكونوا عبرة لغيرهم.

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