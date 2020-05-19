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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، الثلاثاء، الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 2886 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة، كان نصيب المنطقة الشرقية منها 511 حالة تعاف جديدة.
وتوزعت الحالات بين مدن المنطقة، حيث سجلت مدينة الدمام 178، الجبيل 85، الخبر 63، الهفوف 161، القطيف 7، بقيق 4، راس تنورة 9، النعيرية 3 ،الجفر 1 هذا وبلغ إجمالي الحالات التراكمي 59,854، وإجمالي الحالات النشطة 27,891 منها حرجة 251، وإجمالي حالات التعافي 31,634، وإجمالي حالات الوفاة 329.فيروس كورونا الجديد
19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 07:53 PM
أعلن متحدث الصحة تسجيل 2886 متعافياً من الفيروس في المملكة
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، الثلاثاء، الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 2886 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة، كان نصيب المنطقة الشرقية منها 511 حالة تعاف جديدة.
وتوزعت الحالات بين مدن المنطقة، حيث سجلت مدينة الدمام 178، الجبيل 85، الخبر 63، الهفوف 161، القطيف 7، بقيق 4، راس تنورة 9، النعيرية 3 ،الجفر 1 هذا وبلغ إجمالي الحالات التراكمي 59,854، وإجمالي الحالات النشطة 27,891 منها حرجة 251، وإجمالي حالات التعافي 31,634، وإجمالي حالات الوفاة 329.
، 511 حالة تعاف جديدة بالشرقية والدمام والهفوف يتصدران الحالات ،
المصدر : الخليج 365
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