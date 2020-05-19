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أجرت منظمة الصحة العالمية في الأيام الماضية أكثر من 2 مليون ونصف استشارة طبية خارجية في 187 منشأة صحية في اليمن، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز جانب الصحة في اليمن ومختلف البلدان الأخرى.
مما يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدّم منذ تأسيسه حتى شهر أبريل 2020م، 211 مشروعًا في القطاع الصحي في المحافظات اليمنية كافة؛ استشعارًا منه لأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.فيروس كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية
19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 07:53 PM
استشعارًا منه لأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق
أجرت منظمة الصحة العالمية في الأيام الماضية أكثر من 2 مليون ونصف استشارة طبية خارجية في 187 منشأة صحية في اليمن، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز جانب الصحة في اليمن ومختلف البلدان الأخرى.
مما يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدّم منذ تأسيسه حتى شهر أبريل 2020م، 211 مشروعًا في القطاع الصحي في المحافظات اليمنية كافة؛ استشعارًا منه لأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
، بدعم إغاثي الملك سلمان.. الصحة العالمية تجري 2 مليون ونصف استشارة طبية في اليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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