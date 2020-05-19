شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يتقدم بطلب عاجل إلى إيران.. وهكذا جاءه الرد رسميًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الخارجية الإيرانية عن حقيقة الأنباء التي تحدثت عن طلب عاجل تقدم به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، للتوسط بين طهران والرياض.

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محمد بن سلمان يتقدم بطلب عاجل إلى إيران.. وهكذا جاءه الرد رسميًا

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فخلال مؤتمر صحفي عقدته الخارجية الإيرانية أمس الإثنين، قال المتحدث باسمها، عباس موسوي: "إننا لم نتسلم شيئًا محددًا في هذا الصدد، إلا أن ما سمعناه هو أخبار إعلامية، حيث طلب ذلك لتحسين الأجواء".

ونقلت وكالة "فارس" عن موسوي قوله:: "لقد أعلنا من قبل، بأن إيران على استعداد للحوار وإزالة سوء الفهم مع السعودية، سواء عبر وسطاء أو من دون وسطاء"، مؤكدًا أن "المنطقة بحاجة إلى أن تتجه في هذا المسار، وإن قرروا التوجه في هذا المسار فإن أحضان إيران مفتوحة".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي الجديد، تلقى الجمعة الماضية، اتصالًا هاتفيًّا من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قدّم خلاله التهنئة بمناسبة تولي "الكاظمي" رئاسة الحكومة، ونيلها ثقة مجلس النواب".

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن "ولي العهد السعودي أكد أن للعراق دورًا أساسيًّا في تقريب وجهات النظر بالمنطقة، فيما قدّم دعوة إلى الكاظمي لزيارة المملكة".