شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمني لـBBC : أهداف التحالف في اليمن "اهتزت" بسبب الإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدلى وزير الخارجية في الحكومة اليمنية، محمد الحضرمي، الإثنين، بتصريحات قوية ضد العبث الإماراتي في اليمن.

قد يهمك أيضًا:

محمد بن سلمان يتقدم بطلب عاجل إلى إيران.. وهكذا جاءه الرد رسميًا

عاجل : الصحة تعلن عن 2509 إصابة جديدة بكورونا وعدد مفاجئ عن الحالات الحرجة والمتعافين

عاجل : ترامب يفاجئ الجميع: لست مصابًا بفيروس كورونا لإنني أتناول هذا الدواء

Advertisements

وقال الحضرمي، في لقاء مع برنامج "بلاقيود" على قناة (BBC)، إن علاقة بلاده بالإمارات ليست شيكاً مفتوحاً لتنفذ ما تريد.

وقال الحضرمي، أن حدث في أغسطس الماضي (سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً على عدن) أثبت أن الأهداف التي جاء من أجلها التحالف اهتزت بعد أن هاجمت الإمارات الجيش اليمني، واتفاق الرياض جاء لطي هذه الصفحة.

وأكّد أن الحكومة ملتزمة بالاتفاق، وما قام به الانتقالي من إعلان هو هروب للأمام، والحكومة ليست عاجزة عن الدخول عسكرياً، لكنها لا ترغب في سفك الدماء.

وذكر الوزير اليمني، أن المجلس الانتقالي وقّع على مصفوفة تسليم الأسلحة وإعادة التموضع وتعيين محافظ للعاصمة المؤقتة عدن مطلع العام الجاري بعد عرقلة الاتفاق، لكنه رفض تنفيذ ما وقع عليه.

ولفت إلى أن إعلان الانتقالي – الإدارة الذاتية – غير مبرر، يؤكد على استمراره في تمرده المسلح الذي بدأه في أغسطس، ورفض اتفاق الرياض، وتهربه من عودة الحكومة إلى عدن.

ونوه إلى أن المجلس الجنوبي لا يمثل كل الجنوبيين، وكانت القضية الجنوبية محوراً أساسياً في مؤتمر الحوار الوطني، وقد تهّور الانتقالي في إعلانه، وهذا لن يستمر.