شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من الأمم المتحدة بشأن نسبة وفيات كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن بيانًا أمس الإثنين، عبر فيه عن قلقه من نسبة الوفيات جراء الفيروس المستجد في اليمن، مقارنة بنسبة حالات الإصابة.

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وجاء في البيان إن هناك 126 حالة مؤكدة إصابتها في اليمن بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) بما في ذلك 19 حالة وفاة ذات صلة بالوباء، مبينًا بأن معدل الوفيات مرتفع بشكل مثير للقلق إذ يبلغ 15.9 في المئة من إجمالي حالات الإصابة.

وأوضح البيان أنه خلال الأسبوع الماضي تم الإعلان عن 91 حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا في اليمن، بزيادة تقدر بنسبة 325 في المئة تقريبًا عن الأسبوع الذي سبقه، حينما تم الإبلاغ فقط عن 28 حالة مؤكدة مختبريا.

وأشار إلى أن الوباء وصل إلى عشر محافظات يمنية من بينها صنعاء وعدن وتعز وحضرموت والمهرة ولحج .