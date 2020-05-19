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عدن - ياسمين التهامي - كشفت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء، عن عن تسجيل 2509 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ليصل الإجمالي إلى 59854 حالة حتى الآن ، بينها 27891 حالة نشطة، منها 251 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.. فيما تم تسيجل 2886 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 31634 حالة. قد يهمك أيضًا: محمد بن سلمان يتقدم بطلب عاجل إلى إيران.. وهكذا جاءه الرد رسميًا عاجل : الصحة تعلن عن 2509 إصابة جديدة بكورونا وعدد مفاجئ عن الحالات الحرجة والمتعافين Advertisements عاجل : ترامب يفاجئ الجميع: لست مصابًا بفيروس كورونا لإنني أتناول هذا الدواء واعلن المتحدث باسم الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” أأنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 329 حالة.

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