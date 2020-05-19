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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: علي عبدالله صالح يظهر حي يرزق برفقة قيادات ومشائخ قبلية بصنعاء (بصنعاء) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وسائل إعلام حوثية أن القائد على عبدالله صالح، عاد إلى العاصمة صنعاء، مساء الاثنين، واستقبلته قيادات حوثية كبيرة.
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وظهر النقيب علي عبدالله صالح الصبري، في العاصمة اليمنية صنعاء برفقة عدد كبير من القيادات الحوثية والشخصيات والمشايخ القبلية، بعد انشقاقه عن قوات الشرعية في محور البيضاء.
واستقبله في صنعاء، القيادي الحوثي محمد البخيتي وما يسمى بمدير عام التوجيه والعلاقات العامة بوزارة الداخلية التابعة للانقلابيين الحوثيين منصور اللكومي.
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