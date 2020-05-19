إتاحة #تطبيق_توكلنا للجميع و مزايا جديدة تعرفوا عليها

︎

.



أعلن تطبيق “توكلنا”، المعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونياً، أنه سيوفر قريباً تصاريح وخدمات جديدة مثل تصريح رياضة المشي، وخدمة التحذير عند الاقتراب من المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح التطبيق، أنه يوفر حالياً تصريح تموين داخل الحي، وتصريح تموين طارئ، وتصريح عمل، وتصريحا مؤقتاً لسائق، وتصريح موعد طبي، فيما سيوفر قريباً “تصريح رياضة المشي” لساعة واحدة يوميا داخل الحي، و”تصريح الحالات الإنسانية” للتنقل داخل وخارج المدن.

وأضاف أنه سيوفر قريبا الخدمات التالية: خدمة العزل المنزلي من خلال الربط بالأساور الذكية بدلا من العزل في المحاجر الصحية، وخدمة طلب سيارة إسعاف، وخدمة عرض مخالفات منع التجول والاعتراض عليها، وخدمة التحذير عند الاقتراب من المخالطين والمصابين بفيروس كورونا.

للتحميل

انقر هنا للتحميل لأنظمة للآيفون

انقر هنا للتحميل لأنظمة اندرويد

