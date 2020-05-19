«احتواء تداعيات كورونا» يتصدر اتصال وزير الخارجية ونظيره البرازيلي

تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية «إرنستو أراوجو».

وتناول الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين، فضلًا عن استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها جهود البلدين في احتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

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