شرطة الرياض تضبط مقيمًا يتاجر في البشر.. ويجمع أموالًا بالتسول

اتخاذ كل الإجراءات النظامية بشأنه
ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض القبض على مقيم بعد توفر الأدلة على متاجرته بالبشر، من خلال استغلال مجموعة من النساء والأطفال المخالفين لنظام أمن الحدود في جمع الأموال بالتسول.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي الأنظمة أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، بعد توفر الأدلة على متاجرته بالبشر باستغلال مجموعة من النساء والأطفال المخالفين لنظام أمن الحدود في جمع الأموال بالتسول، حيث يقوم بنقلهم من المنزل الذي يؤويهم فيه بحي الشميسي بمدينة الرياض إلى عدد من المواقع، للتسول فيها، والعودة بهم في نهاية اليوم، وجمع الأموال التي حصلوا عليها منهم، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية بشأنه.
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