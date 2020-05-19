تحرش لفظي ينتهي بجريمة قتل في فندق بعزيزية مكة

تحقق النيابة العامة ومركز شرطة العزيزية بمكة المكرمة، في جريمة قتل مواطن بالعقد الثالث من العمر، على يد مواطن آخر، إثر طعنه بسكين عدة طعنات متفرقة بجسده؛ بسبب التحرش اللفظي.

وفى التفاصيل علمت «عاجل» أن الجهات الأمنية ممثلة في غرفة العمليات الأمنية (911)، تلقت صباح اليوم الثلاثاء، بلاغًا من موظف استقبال بأحد الفنادق بحي العزيزية، يؤكد في بلاغه العثور على سكين ملطخ بالدم بإحدى حاويات النفايات وبالقرب من غرفة نزيل بالفندق (المجني عليه).

وباشرت الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة البلاغ، وتم العثور على جثة القتيل داخل غرفته، وبها عدة طعنات متفرقة بجسده، وكذلك أداة الجريمة (سكين).

وبالرجوع إلى الكاميرات الأمنية بالفندق، اتضح أن (الجاني) خرج من المصعد، وهو يحمل بيده كيسًا أبيض بداخله أداة الجريمة وطرق باب غرفة المجني عليه.

وأثناء فتح باب الغرفة حدث بينهما عراك وتشابك بالأيدي، تطور بالدخول إلى الغرفة وإغلاقها، وبعد وقت قصير كشفت الكاميرات عن أن الجاني خرج وثوبه ملطخ بالدم، ووضع السكين في حاوية النفايات، ودخل غرفة جانبية وأغلق الباب عليه.

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وتمكن رجال الأمن من اقتحام الغرفة وإلقاء القبض على الجاني؛ حيث كان في حاله هيجان وهلع واضطرابات نفسية، وبمواجهته بجريمته أقر واعترف بارتكابها، وعلل سبب جريمته بأنه تعرض لمضايقة وتحرش لفظي من المجني عليه.

وجرى إعداد محضر ضبط بالجريمة وتسليم ملفها مع الجاني إلى مركز شرطة العزيزية، ونقل جثة المجني عليه إلى ثلاجة الوفيات بمستشفى النور التخصصي، وطلب إخضاعها للكشف من قبل الطب الشرعي.

ولا تزال التحقيقات مستمرة بالشرطة والنيابة العامة بحكم الاختصاص.

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