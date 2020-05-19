بالصور.. فتيات «دار ضيافة الرياض» يشاركن في 6 برامج تدريبية "عن بعد"

ضمن مجموعة إجراءات احترازية مطبّقة..
شاركت فتيات دار الضيافة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في ستة برامج تدريبية إلكترونية "عن بعد"، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين.
يأتي ذلك ضمن اتفاقية عقدتها الدار مع الجمعية العلمية للدراسات الإسلامية «الحسنى»، بعد توفير الأجواء المناسبة للمستفيدات لتلقي الدورات والتواصل مع الكوادر التعليمية التدريبية دون معوقات، حيث تنوعت موضوعات البرامج التدريبية التي قدمها نخبة من المدربات، لتشمل عناوينها «صناعة التغيير، أقبلت العشر، مايدريك، متكاتفين دائمًا» فضلًا عن ندوة بعنوان «من أجلنا» وأمسية رمضانية بعنوان «أحكام المرأة في رمضان».
وشاركت الفتيات في تقييم جميع البرامج وطرح الأسئلة والنقاشات بمحاورها المتعددة إلى جانب التطبيقات العملية والفردية والجلسات المتفرقة التي تخللتها، حيث تأتي هذه البرامج والدورات المنفذة (عن بعد)، ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الدار للوقاية من انتشار فايروس كورونا الجديد، وضمان استمرارية البرامج الموجهة لتنمية مهارات وقدرات فتياتها.
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