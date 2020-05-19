خريطة التعافي من كورونا في مدن المملكة.. مكة في المقدمة بـ7078 حالة

تصدرت مدينة مكة المكرمة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي مسجلة شفاء 7.078 حالة منذ بداية الأزمة، من أصل 31.634 حالة شفاء في المملكة.

وجاءت الرياض في المرتبة التالية بـ 6.121 حالة تعافٍ –وفقًا لموقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة- ثم جدة بـ5.376، والمدينة المنورة 5.308، والهفوف 1.756، والدمام 1.735، والجبيل 773، وبيش 527.

في حين سجلت الخبر 411، والطائف 335، والقطيف 263، وتبوك 256، وينبع 146، وبريدة 123، والزلفي 92، وخميس مشيط 89، والظهران 87، والدرعية 84، والقنفذة 74، وبيشة 65، والخرج 61، وجازان 59، وعنيزة 57، والمجاردة 52.

وسجلت صبيا 47، وأبها 46، وعرعر ورأس تنورة 38 لكل منها، والباحة 37، وحائل 36، ونجران 32، والقريات 31، وبقيق 27، والنعيرية 25، والجفر 19، وساجر 18، ومحايل 17، والمخواة والخفجي 16 لكل منها، والهداء 15.

كما سجلت المذنب ووادي الفرع 13 لكل منها، والمزاحمية 12، وأملج 11، وسبت العلاية 9، وسكاكا 8، وصامطة وحفر الباطن 7 لكل منها، وأبوعريش والرس والمندق وضرما وشرورة وضبا ومركز حدود الحديثة، 6 حالات تعافٍ.

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وسجلت كل من الطوال، وحوطة بني تمي، وبلجرشي ووادي الدواسر وثريبان والقريع، 5 حالات، وخليص وأحد رفيدة والمجمعة والمويه والوجه والقويعية وحدة 4 حالات تعافٍ.

بينما تم تسجيل 3 حالات تعافٍ في كل من: مهد الذهب وطبرجل ورفحا وليلى والمظيلف.

وتم تسجيل حالتَي تعافٍ في كل من: الدوادمي ورابغ والبدائع والحناكية وثادق ودومة الجندل والبكيرية وميسان وأضم وقرية العليا وسيهات والمبرز.

وتم تسجيل حالة تعافٍ واحدة في كل من: عقلة الصقور والعيدابي وحوطة سدير والمضة والدرب وقيا والشملي والغزالة ورياض الخبراء وظلم وقلوة والعقيق والليث وتربة والعلا والعيص والقرى.

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