«الصحة» تكشف أسباب انخفاض الإصابة بكورونا بين كبار السن

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أسباب انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين كبار السن، والتي بلغت 4% من إجمالي إصابات الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، أن السبب يرجع لشكل الهرم السكاني في المملكة، الذي يشكل فيه الشباب والأطفال النسبة الأكبر من نسب الأعمار كما لفت إلى الحرص على الفئة العمرية من 65 عامًا، والالتزام المجتمعي والحماية الإضافية التي آتت ثمارها.

يشار إلى أن مدينة مكة المكرمة تصدرت قائمة المدن السعودية مسجلة شفاء 7.078 حالة منذ بداية الأزمة، من أصل 31.634 حالة شفاء في المملكة.

وجاءت الرياض في المرتبة التالية بـ 6.121 حالة تعافٍ –وفقًا لموقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة- ثم جدة بـ5.376، والمدينة المنورة 5.308، والهفوف 1.756، والدمام 1.735، والجبيل 773، وبيش 527.

في حين سجلت الخبر 411، والطائف 335، والقطيف 263، وتبوك 256، وينبع 146، وبريدة 123، والزلفي 92، وخميس مشيط 89، والظهران 87، والدرعية 84، والقنفذة 74، وبيشة 65، والخرج 61، وجازان 59، وعنيزة 57، والمجاردة 52.

وسجلت صبيا 47، وأبها 46، وعرعر ورأس تنورة 38 لكل منها، والباحة 37، وحائل 36، ونجران 32، والقريات 31، وبقيق 27، والنعيرية 25، والجفر 19، وساجر 18، ومحايل 17، والمخواة والخفجي 16 لكل منها، والهداء 15.

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كما سجلت المذنب ووادي الفرع 13 لكل منها، والمزاحمية 12، وأملج 11، وسبت العلاية 9، وسكاكا 8، وصامطة وحفر الباطن 7 لكل منها، وأبوعريش والرس والمندق وضرما وشرورة وضبا ومركز حدود الحديثة، 6 حالات تعافٍ.

وسجلت كل من الطوال، وحوطة بني تمي، وبلجرشي ووادي الدواسر وثريبان والقريع، 5 حالات، وخليص وأحد رفيدة والمجمعة والمويه والوجه والقويعية وحدة 4 حالات تعافٍ.

بينما تم تسجيل 3 حالات تعافٍ في كل من: مهد الذهب وطبرجل ورفحا وليلى والمظيلف.

وتم تسجيل حالتَي تعافٍ في كل من: الدوادمي ورابغ والبدائع والحناكية وثادق ودومة الجندل والبكيرية وميسان وأضم وقرية العليا وسيهات والمبرز.

وتم تسجيل حالة تعافٍ واحدة في كل من: عقلة الصقور والعيدابي وحوطة سدير والمضة والدرب وقيا والشملي والغزالة ورياض الخبراء وظلم وقلوة والعقيق والليث وتربة والعلا والعيص والقرى.

يذكر أن وزارة الصحة، قد كشفت اليوم الثلاثاء عن تسجيل 2509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 59854، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2886، ما يرفع الإجمالي إلى 31634، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 329 حالة، بعد تسجيل 9حالات.

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