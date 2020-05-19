أمر ملكي: ترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم

دعم متواصل لمرفق قضاء ديوان المظالم
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًّا بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم.
وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية أحد عشر قاضيًا من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وتعيين قاضيين على درجة (قاضي/ب)، وتعيين 17 قاضيًا على درجة (ملازم قضائي).
وأضاف «اليوسف»: إن الأمر الملكي وما تَضَمّنه من ترقيات وتعيينات؛ يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، لمرفق قضاء ديوان المظالم، حرصًا منهم على تطويره، وتعزيزه بالكوادر المؤهلة؛ للقيام برسالته العدلية السامية، وبما يتواكب مع المتطلبات المعاصرة.
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