بـ63 مليون ريال.. «فرجت» تسدد مديونية 728 مستفيدًا

تشمل المحكومين بقضايا مالية غير جنائية
كشف المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، عن سداد مديونية (728) من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة "فُرجت"؛ حيث بلغت قيمة الديون التي تم سدادها أكثر من 63 مليون ريال.
وأكد «متحدث مديرية السجون» أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهًا إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.
وتتيح خدمة «فُرجت»، استعراض حالات الموقوفين بقضايا مالية ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة التي تشمل جميع الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط الخدمة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين للجنسين، فيما أكد المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، في وقت سابق أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهًا إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة «أبشر» فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.
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