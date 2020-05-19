

واغادوغو 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

أعلنت السلطات في بوركينا فاسو اليوم عن تسجيل 796 حالة إصابة مؤكدة بفيروس

وقالت السلطات في بيان: إنه لم يتم تسجيل أي حالة جديدة من الوفيات جراء الوباء، ليبقى العدد عند 51 حالة وفاة، في حين سجل عدد المتشافين من المرض ارتفاعًا لأكثر من 592 شخصًا.

// انتهى //

18:18ت م

0133



واغادوغو 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات في بوركينا فاسو اليوم عن تسجيل 796 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ أول إصابة اكتشفت في البلاد في التاسع من مارس الماضي.وقالت السلطات في بيان: إنه لم يتم تسجيل أي حالة جديدة من الوفيات جراء الوباء، ليبقى العدد عند 51 حالة وفاة، في حين سجل عدد المتشافين من المرض ارتفاعًا لأكثر من 592 شخصًا.// انتهى //18:18ت م0133

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.