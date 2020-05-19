السعودية اليوم / مصر ترسل طائرة مساعدات طبية لجنوب السودان



القاهرة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن إعداد وتجهيز طائرة نقل عسكرية تحمل كميات كبيرة من المساعدات الطبية والدوائية مقدمة لجمهورية جنوب السودان لمساعدتها في التغلب على فيروس

وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها اليوم أن شحنة المساعدات تشمل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبِدَل الواقية للأطقم الطبية ، فضلاً على كميات كبيرة من ألبان الأطفال.

// انتهى //

18:07ت م

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القاهرة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأعلنت القوات المسلحة المصرية عن إعداد وتجهيز طائرة نقل عسكرية تحمل كميات كبيرة من المساعدات الطبية والدوائية مقدمة لجمهورية جنوب السودان لمساعدتها في التغلب على فيروس كورونا في ظل الأزمات المتتالية التي تتعرض لها جنوب السودان.وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها اليوم أن شحنة المساعدات تشمل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبِدَل الواقية للأطقم الطبية ، فضلاً على كميات كبيرة من ألبان الأطفال.// انتهى //18:07ت م0124

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