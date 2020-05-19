

الرياض 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري ، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي الأنظمة أسفرت - بفضل الله- عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بعد توفر الأدلة على متاجرته بالبشر من خلال استغلال مجموعة من النساء والأطفال المخالفين لنظام أمن الحدود في جمع الأموال بالتسول ، حيث يقوم بنقلهم من المنزل الذي يؤويهم فيه بحي الشميسي بمدينة الرياض إلى عدد من المواقع ، للتسول فيها، والعودة بهم في نهاية اليوم ، وجمع الأموال التي حصلوا عليها منهم.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.

// انتهى //

18:00ت م

0123





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الرياض : القبض على مقيم بعد توفر الأدلة على متاجرته بالبشر من خلال استغلال مجموعة من النساء والأطفال المخالفين لنظام أمن الحدود في جمع الأموال بالتسول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.