

الخليل 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم فتى من محافظة الخليل.

وافادت مصادر محلية في الخليل أن جيش الاحتلال اعتقل الفتى نسيم تيسير الطيطي من مخيم العروب شمالا، والشابين وعد جمال البدوي من مخيم الفوار جنوبا، ومصعب عصفور من قرية الحدب جنوبا، عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

//انتهى//

17:40ت م

0121





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بينهم فتى من محافظة الخليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.