السعودية اليوم / الأردن تسجل 20 إصابة بفيروس كورونا



عمّان 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة -بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر- على النحو التالي: 14 حالة مخالطة لحالة إيجابية أُعلن عنها سابقا، و 3 لسائقي شاحنات أحدهم أردني، واثنين أجانب ، وحالتين لأردنيين عائدين من الخارج، وحالة لممرض يعمل في مركز صحي على معبر حدودي، مبينا في الوقت نفسه شفاء 4 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 424 حالة.

// انتهى//

17:36ت م

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عمّان 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 649 إصابة.وتوزعت حالات الإصابة الجديدة -بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر- على النحو التالي: 14 حالة مخالطة لحالة إيجابية أُعلن عنها سابقا، و 3 لسائقي شاحنات أحدهم أردني، واثنين أجانب ، وحالتين لأردنيين عائدين من الخارج، وحالة لممرض يعمل في مركز صحي على معبر حدودي، مبينا في الوقت نفسه شفاء 4 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 424 حالة.// انتهى//17:36ت م0119

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