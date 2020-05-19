السعودية اليوم / الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار جمعية الصحة العالمية



بروكسل 26 رمضان 1441ه الموافق 19مايو 2020 م واس

رحب الاتحاد الأوروبي باعتماد جمعية الصحة العالمية بتوافق الآراء للقرار الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بشأن أهمية الاستجابة الجماعية لوباء الفيروس المستجد.

واجتمعت 195 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية في الجمعية في أوقات لم يسبق لها مثيل، وأبدت تصميمها على هزيمة الفيروس من خلال العمل الجماعي العالمي.

وأوضح خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بيان : أن الفيروس لا يعرف حدودا، وإن تعزيز تعددية الأطراف أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، و الاستجابة لهذه الأزمة يجب أن تكون من خلال التضامن والتعاون المتعدد الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة، مثنياً على منظمة الصحة العالمية لدورها الرائد في توجيه الاستجابة لهذه الأزمة .

وأضاف أن القرار يحدد الإجراءات لكل الأطراف ، ومنظمة الصحة العالمية والجهات الفاعلة الدولية الأخرى ، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشدداً على إن مسالة الوصول العادل إلى اللقاح في وضع حد للوباء أمر حاسم، وباعتباره سلعة صحية عامة عالمية ، يجب أن يكون ميسور التكلفة ومتاحا للجميع.

ودعا البيان الأوروبي ، مرة أخرى ، جميع البلدان والشركاء للمساهمة بالتعهدات.

وقال : أن المواطنين حول العالم يشعرون بالقلق تجاه صحتهم وعائلاتهم ووظائفهم، وأن قرار اليوم يعترف بالحاجة إلى التعامل مع الجمهور من خلال المعلومات الموثوقة والحاجة إلى مكافحة انتشار التضليل والمعلومات المزيفة، مؤكدا أن بالعمل الموحد والضامن سنتغلب على هذا الوباء .

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17:36ت م

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