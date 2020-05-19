السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب اللبناني بري استقبل عدداً من السفراء وقائد قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان



بيروت 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في بيروت اليوم سفراء: سويسرا مونيكا شمودز كيرغوز، و كندا إيمانويل لامورو، والنروج لين ليند، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت دوروثي شياو، وعرض معهم الأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

كما استقبل رئيس المجلس النيابي اللبناني قائد قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان اللواء ستيفانو دل كول الذي أطلعه على الوضع في منطقة عمل القوات الدولية.

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17:30ت م

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