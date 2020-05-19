

نواكشوط 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020م واس

شارك وزير الصحة الموريتاني محمد نذيرو ولد حامد في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

وأكد الوزير الموريتاني في كلمة له أمس أمام أعمال الدورة الـ 73 ، أن بلاده تبنت منذ ظهور فيروس

وعبر عن قناعته بأن الإستراتيجيّات التي تم تصورها في كل بلدان العالم لن تعطي النتائج الضامنة للنصر ودحر الوباء إلا بتكاتف الجهود، و تشجيع التضامن والتعاون الدوليين بين الدول والحكومات كافة، لكونها فرصة للرد بأساليب قوية وفعالة على التحديات الجسيمة الناتجة عن هذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث.

// انتهى //

17:13ت م

0111



نواكشوط 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020م واسشارك وزير الصحة الموريتاني محمد نذيرو ولد حامد في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.وأكد الوزير الموريتاني في كلمة له أمس أمام أعمال الدورة الـ 73 ، أن بلاده تبنت منذ ظهور فيروس كورونا - إستراتيجية وطنية استباقية ومتكاملة اتسمت بالدقة والكفاءة اللازمة والصرامة، مما جعلها تحدّ من سرعة انتشار الفيروس، ومن المخاطر الناجمة عن العدوى بين المواطنين.وعبر عن قناعته بأن الإستراتيجيّات التي تم تصورها في كل بلدان العالم لن تعطي النتائج الضامنة للنصر ودحر الوباء إلا بتكاتف الجهود، و تشجيع التضامن والتعاون الدوليين بين الدول والحكومات كافة، لكونها فرصة للرد بأساليب قوية وفعالة على التحديات الجسيمة الناتجة عن هذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث.// انتهى //17:13ت م0111

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موريتانيا تشارك في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.