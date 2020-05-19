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بالفيديو.. العيسى يتحدث عن أوجه الإعجاز في القرآن الكريم
متابعات الخليج 365 - الرياض
تحدث الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، عن أوجه الإعجاز البياني في القرآن الكريم، والمقصود بمصطلح الإعجاز القرآني.
ورد العيسى: خلال استضافته في برنامج “بالتي هي أحسن” المذاع على قناة MBC1، على من تمادى وربط القرآن الكريم بالشياطين، وقال إن كفار قريش فعلوا ذلك، حيث اعتقدوا أن الشياطين قادرة على عمل المعجزات.
وأضاف الشيخ العيسى أن كفار قريش ادعوا أن الشياطين ألفت القرآن الكريم وأوحت به لسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.
وأضاف أن القرآن رد على ذلك برد قوي، حيث قال الله تعالى: ﴿ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ * وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ).
وأكد الشيخ العيسى على أن ذلك إشارة إلى عدم قدرة الشياطين على تأليف القرآن الذي يهدي للخير في حين أنهم يدعون للشر والخبائث.
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