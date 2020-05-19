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الصحة العالمية توافق على إجراء تحقيق دولي حول كورونا
تقييم محايد ومستقل وشامل
متابعات الخليج 365 - متابعة
وافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر عقد اليوم الثلاثاء بالإجماع على قرار يقضي بإجراء تحقيق دولي حول تفشي جائحة كورونا.
كما صادقت الدول الأعضاء بالتوافق على فتح تحقيق بشأن استجابة الوكالة الأممية لتفشي الفيروس المستجد في ظل تفاقم الانتقادات الأمريكية لطريقة تعاطيها مع الوباء.
وتبنّت الدول التي شاركت في الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية، الذي انعقد عبر الإنترنت لأول مرة، قرارًا بالإجماع يدعو إلى “تقييم محايد ومستقل وشامل” للاستجابة الدولية للأزمة، بما في ذلك التحقيق في الخطوات التي قامت بها المنظمة و”إطاراتها الزمنية فيما يتعلّق بوباء كوفيد-19″.
وجاء قرار منظمة الصحة العالمية بعد ساعات على دعوة الرئيس الأمريكي المنظمة إلى إجراء تعديلات جذرية في عملها تحت طائلة إيقاف بلاده بشكل دائم للتمويل، بعد أن علقه بشكل مؤقت قبل أسابيع.
ففي رسالة وجهها إلى مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ونشرها على حسابه على تويتر صباح الثلاثاء هدد ترامب بإعادة النظر في عضوية الولايات المتحدة بالمنظمة إذا لم تلتزم بإجراء إصلاحات فعلية وتحسينات جذرية في عملها وأدائها خلال 30 يومًا.
كما أكد أن تجميد التمويل المطبق حاليًا بشكل مؤقت سيتحول إلى دائم في حال فشلت المنظمة في إثبات استقلاليتها عن الصين.
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