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الأردن تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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2020-05-19

الأردن تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع إجمالي الإصابات لـ 649 حالة

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 649 إصابة.

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وتوزعت حالات الإصابة الجديدة -بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر- على النحو التالي: 14 حالة مخالطة لحالة إيجابية أُعلن عنها سابقا، و 3 لسائقي شاحنات أحدهم أردني، واثنين من الأجانب، وحالتين لأردنيين عائدين من الخارج، وحالة لممرض يعمل في مركز صحي على معبر حدودي.

وأضاف جابر “في الوقت نفسه تم شفاء 4 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 424 حالة”.


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