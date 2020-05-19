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شكرا لقرائتكم الأردن تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأردن تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ارتفاع إجمالي الإصابات لـ 649 حالة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 649 إصابة.
وتوزعت حالات الإصابة الجديدة -بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر- على النحو التالي: 14 حالة مخالطة لحالة إيجابية أُعلن عنها سابقا، و 3 لسائقي شاحنات أحدهم أردني، واثنين من الأجانب، وحالتين لأردنيين عائدين من الخارج، وحالة لممرض يعمل في مركز صحي على معبر حدودي.
وأضاف جابر “في الوقت نفسه تم شفاء 4 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 424 حالة”.
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