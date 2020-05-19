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2020-05-19 الإطاحة بمقيم استغل أطفالًا ونساءً مخالفين في التسول بالرياض توفرت أدلة على متاجرته بالبشر متابعات الخليج 365 - واس Advertisements صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري ، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي الأنظمة أسفرت – بفضل الله- عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بعد توفر الأدلة على متاجرته بالبشر من خلال استغلال مجموعة من النساء والأطفال المخالفين لنظام أمن الحدود في جمع الأموال بالتسول ، حيث يقوم بنقلهم من المنزل الذي يؤويهم فيه بحي الشميسي بمدينة الرياض إلى عدد من المواقع ، للتسول فيها، والعودة بهم في نهاية اليوم ، وجمع الأموال التي حصلوا عليها منهم.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.



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