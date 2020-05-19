الضمان يبارك لـ مرزوقة بفوزها المثير على أبو قحط .. القصة كاملة

2020-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل الآلاف من المغردين في السعودية والعالم العربي والعالم أجمع عبر وسم “الضمان يبارك لمرزوقة”، بعد فوزها في مسابقة التصوير التي أعلن عنها صاحب حساب على تويتر يدعى “منصور”.

وأعلن منظم المسابقة وهي لاختيار أفضل صورة تم التقاطها عبر الهاتف الجوال في السعودية، فجر اليوم الثلاثاء، اسم الفائز بالجائزة البسيطة للمسابقة التي تحولت من كونها مجرد مسابقة عادية تتكرر على تويتر إلى حدث عالمي شد مشاهير الرياضة والفن على مستوى العالم.

وقال صاحب الحساب، ويدعى منصور، إن صاحبة حساب ”مرزوقة“ هي مَن فازت بالجائزة الأولى ومقدارها 500 ريال بعد منافسة شرسة من صاحب حساب ”أبو قحط“ الذي سيحصل على الجائزة الثانية ومقدارها 250 ريالًا.

وحصدت صاحبة حساب ”مرزوقة“ أكثر من 1.3 مليون إعجاب على صورتها بعد أن صوتت لها كثير من السعوديات، قبل أن تنضم لهن فنانات ونجمات في مواقع التواصل الاجتماعي من داخل السعودية وباقي دول العالم.

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بينما كان عدد الإعجابات بصورة ”أبو قحط“ لم يتجاوز المليون على الرغم من الدعم الكبير الذي قدمه له نجوم كرة قدم سعوديون وعالميون وفنانون عرب، قبل أن تحث أندية أوروبية جماهيرها على دعم ”أبو قحط“.

وتفاعل المئات من المغردين بنشر صور لهم منها الصور الشخصية وأخرى طبيعية تجسد بعض ملامح الحياة في السعودية والعالم العربي لكسب اللايكات مثلما فعلت “مرزوقة” والتي اكتسحت صورتها الإعجابات في منافستها مع “أبو قحط”.

وتفاعلت صاحبة حساب مشاعل على الوسم بقولها: “تصويري تكفون أنا لحالي أبي فزعة مثل فزعة مرزوقة”.

وتفاعلت نورا مع الوسم بنشر صورة لفنجان الشاي: “وعلقت بقولها لايك لو جبر خاطر ولو كومنت من بعيد .. حزب الشاهي الهمة”.

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