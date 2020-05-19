، وزراء مالية مجموعة الـ7 يبحثون التداعيات الاقتصادية لـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناقشوا إعادة فتح قطاعات الأعمال

أجرى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اتصالاً هاتفياً بوزراء مالية: كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا، والمفوضية الأوروبية، ومجموعة اليورو؛ لبحث التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الخزانة في بيان نقلته "رويترز"، أن وزراء مالية مجموعة السبع ناقشوا الإجراءات المحلية والدولية الجارية واستراتيجيات تسريع النشاط الاقتصادي مع الشروع في إعادة فتح الاقتصادات، بما يتماشى مع تدابير الصحة والسلامة الضرورية.وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين