، السعودية الثانية عربياً والـ 38 عالمياً في قائمة أفضل أنظمة التعليم بالعالم ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عربياً في قائمة أفضل أنظمة التعليم في العالم وفي المرتبة الـ 38 عالمياً من بين 93 دولة متقدمة على العديد من الدول الأوروبية والآسيوية، في حين حلت الإمارات في المرتبة الاأولى عربياً والـ 20 عالمياً .
ونشرت القائمة مجلة "سي آي أو وورلد" الأمريكية والتي تركز على الاقتصاد والأنظمة التعليمية ومساعدة الطلاب في البحث عن أفضل الدول والجامعات لمتابعة تحصيلهم العلمي .
واعتمدت الدراسة على معيارين أساسيين في القائمة من أهمها جودة التعليم ثم فرص التعليم، ووضع الباحثون 16 مؤشراً تحت بندي الجودة والفرص ووضع لكل مؤشر 100 نقطة، وتم إجراء الدراسة لـ 93 نظاماً تعليمياً حول العالم .
وتصدرت الإمارات القائمة عربياً وحصدت 64 درجة في جودة التعليم، و 52.94 درجة في فرصة التعليم.
وجاءت المملكة في المرتبة الثانية وحصدت 58.4 في درجة جودة التعليم و 46.45 في فرص التعليم متقدمة على عدة دول أوروبية من بينها إسبانيا وإيطاليا والنمسا .
في حين جاءت في المرتبة الثالثة عربياً والـ 44 عالمياً الكويت، حيث حصلت في مؤشر الجودة على 56.7 درجة و45.96 في مؤشر الفرص .
وفي المرتبة الأولى عالمياً جاءت بريطانيا حيث حصلت على نسبة 78.2 في مؤشر الجودة و69.79 في مؤشر الفرص، وفي المرتبة الثانية حلت الولايات المتحدة الأمريكية وحصدت 72 في مؤشر الجودة و 68.74 في مؤشر الفرص، وثالثاً جاءت أستراليا وحصدت 70.5 في مؤشر الجودة و67.52 في مؤشر الفرص .المملكة العربية السعودية التعليم
19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 05:55 PM
متقدمة على دول أوروبية وآسيوية
حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عربياً في قائمة أفضل أنظمة التعليم في العالم وفي المرتبة الـ 38 عالمياً من بين 93 دولة متقدمة على العديد من الدول الأوروبية والآسيوية، في حين حلت الإمارات في المرتبة الاأولى عربياً والـ 20 عالمياً .
ونشرت القائمة مجلة "سي آي أو وورلد" الأمريكية والتي تركز على الاقتصاد والأنظمة التعليمية ومساعدة الطلاب في البحث عن أفضل الدول والجامعات لمتابعة تحصيلهم العلمي .
واعتمدت الدراسة على معيارين أساسيين في القائمة من أهمها جودة التعليم ثم فرص التعليم، ووضع الباحثون 16 مؤشراً تحت بندي الجودة والفرص ووضع لكل مؤشر 100 نقطة، وتم إجراء الدراسة لـ 93 نظاماً تعليمياً حول العالم .
وتصدرت الإمارات القائمة عربياً وحصدت 64 درجة في جودة التعليم، و 52.94 درجة في فرصة التعليم.
وجاءت المملكة في المرتبة الثانية وحصدت 58.4 في درجة جودة التعليم و 46.45 في فرص التعليم متقدمة على عدة دول أوروبية من بينها إسبانيا وإيطاليا والنمسا .
في حين جاءت في المرتبة الثالثة عربياً والـ 44 عالمياً الكويت، حيث حصلت في مؤشر الجودة على 56.7 درجة و45.96 في مؤشر الفرص .
وفي المرتبة الأولى عالمياً جاءت بريطانيا حيث حصلت على نسبة 78.2 في مؤشر الجودة و69.79 في مؤشر الفرص، وفي المرتبة الثانية حلت الولايات المتحدة الأمريكية وحصدت 72 في مؤشر الجودة و 68.74 في مؤشر الفرص، وثالثاً جاءت أستراليا وحصدت 70.5 في مؤشر الجودة و67.52 في مؤشر الفرص .
، السعودية الثانية عربياً والـ 38 عالمياً في قائمة أفضل أنظمة التعليم بالعالم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية الثانية عربياً والـ 38 عالمياً في قائمة أفضل أنظمة التعليم بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.