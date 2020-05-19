، السعودية الثانية عربياً والـ 38 عالمياً في قائمة أفضل أنظمة التعليم بالعالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - متقدمة على دول أوروبية وآسيوية

حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عربياً في قائمة أفضل أنظمة التعليم في العالم وفي المرتبة الـ 38 عالمياً من بين 93 دولة متقدمة على العديد من الدول الأوروبية والآسيوية، في حين حلت الإمارات في المرتبة الاأولى عربياً والـ 20 عالمياً .

ونشرت القائمة مجلة "سي آي أو وورلد" الأمريكية والتي تركز على الاقتصاد والأنظمة التعليمية ومساعدة الطلاب في البحث عن أفضل الدول والجامعات لمتابعة تحصيلهم العلمي .

واعتمدت الدراسة على معيارين أساسيين في القائمة من أهمها جودة التعليم ثم فرص التعليم، ووضع الباحثون 16 مؤشراً تحت بندي الجودة والفرص ووضع لكل مؤشر 100 نقطة، وتم إجراء الدراسة لـ 93 نظاماً تعليمياً حول العالم .

وتصدرت الإمارات القائمة عربياً وحصدت 64 درجة في جودة التعليم، و 52.94 درجة في فرصة التعليم.

وجاءت المملكة في المرتبة الثانية وحصدت 58.4 في درجة جودة التعليم و 46.45 في فرص التعليم متقدمة على عدة دول أوروبية من بينها إسبانيا وإيطاليا والنمسا .

في حين جاءت في المرتبة الثالثة عربياً والـ 44 عالمياً الكويت، حيث حصلت في مؤشر الجودة على 56.7 درجة و45.96 في مؤشر الفرص .

وفي المرتبة الأولى عالمياً جاءت بريطانيا حيث حصلت على نسبة 78.2 في مؤشر الجودة و69.79 في مؤشر الفرص، وفي المرتبة الثانية حلت الولايات المتحدة الأمريكية وحصدت 72 في مؤشر الجودة و 68.74 في مؤشر الفرص، وثالثاً جاءت أستراليا وحصدت 70.5 في مؤشر الجودة و67.52 في مؤشر الفرص .المملكة العربية السعودية التعليم