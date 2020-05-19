، تركي بن طلال يدشن مشروع "المساند البلدي" في عسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتعزيز ثقافة التطوع وتأهيل الشباب واستثمار طاقاتهم

دشن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، مشروع "المساند البلدي" الهادف إلى دعم جهود أمانة المنطقة وبلدياتها في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وينطلق هذا المشروع لتحقيق الهدف الاستراتيجي للمبادرة، المتمثل في مساندة تقديم الخدمات الصحية التوعوية والوقائية والعلاجية للفئات المستهدفة، ضمن المجال الصحي للمبادرة، وهو المشروع الرابع في سلسلة مشاريعها.

وسيتابع القائمون على المشروع المراقبة الميدانية مع الفرق المتخصصة في البلديات، ونشر ثقافة التباعد الاجتماعي، وتنظيم التجمعات في الأماكن التجارية، بمشاركة فرق تطوعية مساندة ستعمل في 33 بلدية في المنطقة، بالإضافة إلى تحقيق عدد من القيم المضافة، كتعزيز ثقافة التطوع بين الشباب، واستثمار أوقاتهم في تحقيق المصالح العامة، وإكسابهم مهارات جديدة تنمي ثقتهم في أنفسهم، وثقة وطنهم في قدراتهم.

وسيعمل فريق مبادرة "نشامى عسير" على جلب 192 متطوعاً ومتطوعة، وضمهم لدورات تدريبية مكثفة، تسهم في صقل مهاراتهم لمساندة أعمال البلديات في الرقابة، والتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة العامة للعاملين في المحلات التجارية.

وبحسب خطة مشروع "المساند البلدي"؛ ستتولى أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها تنفيذه بالتعاون مع مجلس شباب عسير، وفريق "نشامى للبحث والإنقاذ" وبرنامج المدن الصحية بالمنطقة.أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز مشروع المساند البلدي