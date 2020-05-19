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محمد بن مسعود - الدمام - يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها الحقيقي، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستسلط "الخليج 365" الضوء على هذه الكلمات التي قد تفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.
ففي الآية 20 من سورة الزمر يقول الرب تبارك وتعالى : "لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ".
الغرف هي المنازل والقصور الشاهقة، وفوقها قصور مثلها، وليس معناها الغرف المعروفة ذات الحيطان الأربع، وسميت المنازل غرفاً لعلوها وارتفاعها، فالغرف ما كان من المساكن مرتفعاً عن الأرض.
يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده "الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد"، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.الإعجاز القرآني
"غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ".. كلمات قرآنية فهمت خطأ فما المقصود بها؟عيسى الحربي الخليج 365 2020-05-19
يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها الحقيقي، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستسلط "الخليج 365" الضوء على هذه الكلمات التي قد تفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.
ففي الآية 20 من سورة الزمر يقول الرب تبارك وتعالى : "لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ".
الغرف هي المنازل والقصور الشاهقة، وفوقها قصور مثلها، وليس معناها الغرف المعروفة ذات الحيطان الأربع، وسميت المنازل غرفاً لعلوها وارتفاعها، فالغرف ما كان من المساكن مرتفعاً عن الأرض.
يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده "الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد"، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.
19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441
05:37 PM
يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها الحقيقي، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستسلط "الخليج 365" الضوء على هذه الكلمات التي قد تفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.
ففي الآية 20 من سورة الزمر يقول الرب تبارك وتعالى : "لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ".
الغرف هي المنازل والقصور الشاهقة، وفوقها قصور مثلها، وليس معناها الغرف المعروفة ذات الحيطان الأربع، وسميت المنازل غرفاً لعلوها وارتفاعها، فالغرف ما كان من المساكن مرتفعاً عن الأرض.
يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده "الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد"، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.
، "غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ".. كلمات قرآنية فهمت خطأ فما المقصود بها؟ ،
المصدر : الخليج 365
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