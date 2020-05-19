شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الشيخ محمد العيسى يرد على من تمادى وربط القرآن الكريم بالشياطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، على من تمادى وربط القرآن الكريم بالشياطين.

وقال، خلال استضافته في برنامج بالتى هي أحسن المذاع على قناة MBC1، إن كفار قريش فعلوا ذلك، حيث اعتقدوا أن الشياطين قادرة على عمل المعجزات، مدعين أن الشياطين ألفت القرآن الكريم وأوحت به لسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.

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وأضاف أن القرآن رد على ذلك برد قوي، حيث قال الله تعالى: ﴿ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ * وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ )، في إشارة إلى عدم قدرة الشياطين على تأليف القرآن الذى يهدي للخير في حين أنهم يدعون للشر والخبائث .